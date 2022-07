Tõusev energiahind on paisutanud SEB laenuportfelli. Inimesed võtavad laenu kodude parendamiseks

SEB aitab kodumajapidamistel ning ettevõtetel finantseerida päikesepaneelide ostu, küttesüsteemide renoveerimist või leida muid võimalusi, et vähendada sõltuvust kallitest fossiilsetest kütustest. SEB sõnul on nad üks väheseid Eesti pankasid, kellel on jätkusuutlikkuse kuldmärgis ehk nad ise majandavad keskkonnasõbralikult ning toetavad igati ka oma klientide samalaadseid projekte. SEB laenuportfell kasvas aastaga 5 protsenti ja ületas poolaasta seisuga esmakordselt 6 miljardi euro piiri.

SEB hoiuste maht kasvas aastaga 12,8 protsenti ning ületas samuti poolaasta seisuga esmakordselt 6 miljardi piiri. Panga sõnul on klientide finantstervis tugev ja pigem suurendatakse hetkel likviidsust. Aktsiaturgude langus on pannud osasid kliente kasutama soodsaid ostukohti, kuid on ka neid, kelle investeerimisind on vähenenud.