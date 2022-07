Tööjõupuudus piirab. Hõbelusika auhinnavõitja jätab uue söögikoha avamata

Käsitööburgerite restoran Burger Kitchen Tänavagurmee on mitmel aastal võitnud Hõbelusika auhinna parima tänavatoidu kategoorias. Ettevõttel oli plaan avada uus restoran, kuid omaniku ja juhatuse liikme Dan Nurmiku kinnitusel jäetakse plaan tööjõu tõttu ootele. „Täna on äärmiselt keeruline tööjõuturul, eriti suvel, kui avatud palju hooajalisi kohti ning paljud restoranid ja kohvikud vajavad suveperioodiks lisatööjõudu,“ ütleb Nurmik.

Ta tõdeb suurt palgasurvet. Võimaluste piires on tõstetud juba olemasolevate töötajate palku. Konkurentsivõimelist töötasu pakutakse ka kandideerijatele. Palgavahemikud hoitakse töökuulutustes avalikud ning neid on viimasel aastal tõstetud 10-20%. Ülevalolevates kuulutustes pakub ettevõte kokkadele ja klienditeenindajatele brutotöötasu 1400-2000 eurot. See ei ole aga vajalikku tööjõudu toonud.