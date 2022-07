Kreml: pole kindel, kas Saksamaa gaasitoru peale hooldustöid taasavatakse

Gazprom aga teatas, et nemad pole näinud ühtegi dokumenti, mis tõestaks, et turbiinid on sanktsioonidest vabastatud ja teel kodumaale. „Sellises olukorras näib olevat võimatu teha objektiivseid järeldusi Nord Stream gaasijuhtme jaoks kriitilise tähtsusega rajatise Portovaja CS ohutu käitamise edasiste arengute kohta,“ teatas Gazprom oma avalduses.