Rikke tõttu jäi ära või hilines üle kümne rongi. Elron lubab teatud tingimustel piletid kompenseerida

Kongo räägib, et nii ulatuslikke taristurikkeid esineb harva ja iga selline olukord on ainulaadne. Sellistel juhtudel toimub pidev dialoog Eesti Raudtee, Elroni liikluskorraldajate, vedurijuhtide ja rongiteenindajate vahel, kes sündmuskohal informatsiooni jagavad nii palju, kui neil seda on. Sellistel hetkedel ei ole teada, kui palju rikke kõrvaldamine aega võtab, kui suured hilinemised hakkavad tekkima ning millised rongiliikluse ümberkorraldamise võimalused konkreetsel juhul on, et teistel raudteelõikudel saaks liiklus edasi toimida.