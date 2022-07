Euroopa Komisjon soovib piirata avalike hoonete kütmist

Euroopat ähvardava gaasipuuduse tõttu valmistab Euroopa Komisjon oma liikmesriikidele ette uusi suuniseid. Nii kaalutakse ühe suunana Saksa väljaande Der Spiegeli andmetel piirata sügisest avalike hoonete temperatuuri. Teisisõnu tähendaks see, et kõikides avalikes hoonetes ei tohiks olla rohkem kui 19 kraadi.

Varasemalt on sellest kirjutanud ka väljaanne Financial Times , mille kohaselt oleks hoonete temperatuur piiratud 25 kraadiga.

Komisjoni eesmärk on juhtida tähelepanu asjaolule, et talviseks kriisiks tuleb valmistuda võimalikult vara. „Juba praegu alustamine võib vähendada energiavarustusraskustest tulenevaid riske kolmandiku võrra,“ seisab komisjoni raportis.

Lisaks eeltoodule kavatseb komisjon teha liikmesriikide valitsustele ettepaneku tõugata tööstuseid gaasitarbimise vähendamise osas tagant. Eelnõu tekstis rõhutatakse, et kui gaasivarud satuvad kriitilisse punkti, on esmatähtis just kodumajapidamiste varustamine gaasiga.