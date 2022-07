Bitcoin'i hinnasula on alles ees. Wall Streeti investorid ootavad hinna pooldumist

Glassnode'i analüütikud avaldasid prognoosi oma viimases, esmaspäeval avaldatud aruandes. Nad kirjutasid, et „on palju signaale, mis viitavad sellele, et investorite ja kaevurite laialdane kapitulatsioon on toimunud, tähelepanu pööratakse sellele, milliseks on bitcoin'i põhi kujunemas“. Plokiahela analüüsifirma väidab, et karuturg „vajab veel kestuse ja ajavalu elementi, et jõuda põhja“. Alates eelmise aasta novembris saavutatud kõigi aegade kõrgeimast tasemest on turg kaotanud umbes 75%. „Isegi kõige tugevamad ja pikaajalisemad bitcoin'i investorid tunnevad survet,“ ütlesid Glassnode'i analüütikud. Varasemalt on teda, et bitcoin on saavutanud oma karuturgudel ka ligi 85% languse ja 2011. aastal kukkus münt lausa 99%. Toona langes bitcoin 32 dollari pealt ühele sendile.