Päev börsil: Tallinna börs oli viiendat päeva järjest languses

Muu Euroopa on võrreldes Tallinna börsiga täna olnud rohkem punases, kui Saksa indeks DAX on kukkunud 2,2%, Briti indeks FTSE 100 1,9% ja STOXX 600 1,8%. Sarnaselt on ka börsipäeva alustanud USA börs, kus langenud on nii Dow Jones (-1,9%), S&P 500 (-1,8%) ja Nasdaq Composite (-1,7%).