Suvine majandusprognoos: Venemaa tõttu on väljavaated halvad

Euroala majanduskasv peaks 2022. aastal olema 2,6% ning aeglustuma 2023. aastal 1,4%-ni. Aastane keskmine inflatsioon peaks saavutama 2022. aasta rekordilise taseme, jõudes euroalal 7,6%-ni ja ELis 8,3%-ni, enne kui see taandub 2023. aastal vastavalt 4,0% ja 4,6% juurde.

Komisjoni juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis ütles: „Venemaa sõda Ukraina vastu mõjutab jätkuvalt tõsiselt ka Euroopa Liitu ja meie majandust. Meil tuleb tegeleda väljakutsetega mitmel rindel, alates energia- ja toiduainehindade tõusust kuni üleilmse ebakindluseni. Kuna ELi majanduskasv on pärast eelmist kriisi jõuliselt taastunud, on meie lähtepositsioon õnneks tugev. Kuigi selle aasta teises pooles pidurdub majanduskasv oluliselt, peaks see 2023. aastal taas elavnema. Võttes arvesse suurt inflatsiooni ja rahastamistingimuste karmistumist, on tähtis leida sobiv tasakaal konservatiivsemale eelarvepoliitikale ülemineku ja kõige haavatavamate elanikkonna rühmade kaitsmise vahel. Ühtlasi tuleks meil vähendada oma sõltuvust Venemaa fossiilkütustest.“

Mullu alanud majanduse kiire taastumine on aeglustunud

Eesti reaalse SKP kasv jääb prognoosi kohaselt sel aastal 1,6% ja järgmisel 1,9% juurde, mis tähendab, et möödunud aastal alanud majanduse kiire taastumine on Ukraina sõja tõttu oluliselt aeglustunud. Vaatamata soodsatele oludele tööturul on järsk tarbijahindade kasv hakanud nõrgestama majapidamiste ostujõudu. Samal ajal on takistused tööstuskaupade tarneahelates tekitanud teatud kaupade laovaru selleks ja ka järgmiseks aastaks.

Eesti majanduse kasvuprognoos 2022. aastaks on kõrgem kui kevadel tänu esimese kvartali oodatust parematele tulemustele. Järgmise aasta SKP kasvuprognoosi on korrigeeritud aga madalamaks maailmakaubanduse halvenenud väljavaadete ja rangemate rahastamistingimuste tõttu.

Sõjast tulenevad majandusšokid jätavad jälje majanduskasvule