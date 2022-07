Meediasisu platvorm Pinterest nägi turueelselt metsikut aktsiahinna tõusu

Pinteresti aktsia tõusis neljapäeval pärast tööpäeva lõppu, kuna aktivistlik investeerimisfirma Elliott Management ostis väidetavalt 9%-lise osaluse sotsiaalmeediaettevõttes, et saada sotsiaalmeediaplatvormi suurimaks investoriks.

Hetkel on Pinteresti aktsia tõusnud turueelselt üle 15%. Eile sulgus aktsia 17,56 dollari juures.

Elliott on pidanud Pinterestiga läbirääkimisi juba mitu nädalat, teatas Wall Street Journal, nimetamata allikatele tuginedes. Elliott ei ole oma plaane Pinterestiga avalikustanud.Raportis öeldi aga, et Ben Silbermann, üks kolmest Pinterest'i kaasasutajaist, kellel on ettevõttes umbes 37% hääleõiguslik osalus, võib piirata Elliotti võimet muutusi läbi viia.