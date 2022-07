Peterson: maksutõusu selle valitsuse ajal ei tule

Peterson ütles, et Eesti riigieelarve tulud on praegu ülelaekumistega: „Sel aastal eelarvega hätta ei jää.“

Koroonaviiruse küsimused jäävad tervise- ja tööministri valdkonda. Peterson ütles, et eesmärgiks on mitte tekitada olukorda, kus valitsus tegeleb päevast-päeva Covidi küsimustega. „Ei saa nii, et valitsus ei tegele Ukraina sõjaga, iseorganiseerumine ühiskonnas peab tulema,“ selgitas ta ja viitas ohutustaseme „valgusfoorile“, mis on alarakendatud.