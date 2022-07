Three Arrows Capital oli Singapuris asuv krüptoraha riskifond, mille 2012. aastal asutasid Kyle Davies ja Su Zhu. Kui 2022. aasta aprillis oli kõik roosiline ja ettevõte plaanis oma peakorteri Singapurist Dubaisse kolida, siis täna on asjad muutunud. Ettevõte on miljardeid võlgu ja omanikud on on teadmata suunas põgenenud.