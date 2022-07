Autorendi pakkuja ELMO Rent läheb riiklikule sõidueksamile oma kaugjuhitava autoga

„Tänase seisuga ei ole maailmas veel ühtegi kaugjuhitavat autot tänavatel kliente teenindamas,“ rõhutas ELMO Rendi tegevjuht ja asutaja Enn Laansoo Jr. „Me oleme oma välja arendatud kaugjuhitava tehnoloogiaga maailmas kindlasti pioneerid. See on suurt huvi ja tähelepanu pälvinud juba Prantsusmaal ja Saksamaal, kus käisime suve alguses tehnoloogiat tutvustamas ja mis andis tõuke alustada tehnoloogia sertifitseerimist ka nendes riikides. Kaugjuhitava tehnoloogia eelis teiste autojagamise äridega võrreldes on eriti mõjus just suurlinnades, kus on alati parkimise ja heitgaasidega probleeme. Oleme optimistlikud, et suudame jõuda esimese teenusepakkujana tehnoloogia litsentsi ja kaugjuhtimise teenuse müügi tulemusel Prantsusmaa ja Saksamaa turule.“