Edukas börsidebüüt: INDEXO aktsia hind kerkis börsikella helina saatel

Kui INDEXO aktsiate märkimishinnaks oli 14 eurot, siis esimesed tehingud tehti 15,6 euro eest aktsia kohta. Esimeste minutite jooksul on tehtud tehinguid enam kui 17 000 euro eest. Ostjate seas on eelkõige Läti Swedbanki kliendid. Pärast esimesi minuteid on aktsia hind veidi langenud, keskmine tehingute hind on olnud 15,48 eurot.