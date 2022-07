Uute autode müük oli juunis aastakümnete madalaim

Euroopa Liidu riikides müüdi juunis 886 510 uut sõiduautot, mis jäi eelmise aasta juuni müügitulemustele alla 15,4%, ja on juunikuu madalaim tulemus pärast 1996. aastat. Esimese poolaastaga on Euroopa Liidus antud klientidele üle 4,6 miljonit uut sõiduautot, mida on 14% vähem võrreldes möödunud aasta esimese poolega.