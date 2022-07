Koalitsioonilepingu kohaselt kaalutakse Elektrilevi börsile viimist

Koalitsioonilepingus kirjeldatakse, et suurendamaks energiaturu toimimise läbipaistvust ja elektrivõrkudesse tehtavate investeeringute tõhusust, tehakse analüüs Elektrilevi OÜ ja Eleringi jaotusvõrkude baasil jaotusvõrkude ettevõtte loomise ja selle ettevõtte börsile viimise kohta. Veebruaris rääkis rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ERRile, et see ettepanek on olnud töös eelmisest aastast.

„Tõenäoliselt võiks selline lahendus anda efekti eelkõige elektrivõrkude arendamisele, nii kiiruse poolt vaadates kui rahalises vaates. Võrgutasude suuruse kontrollimine oleks paremini võimalik ka taolise ühisettevõtte puhul, ja võimalik, et ka uuteks liitumisteks tingimuste loomine. Ettepaneku puhul tuleb muidugi silmas pidada, et Elektrilevi eraldamine Eesti Energiast on võimalik vaid turutingimustel. Praegu on käimas hange analüüsi teostaja leidmiseks, et me saaksime otsused valitsuses teha,“ sõnas reformierakondlane.

Sarnaseid ettevõtteid on ka juba Balti börsil: lisanimekirjas on noteeritud Leedu elektrisüsteemihaldur Litgrid (Eleringi sealne vaste) ning põhinimekirjas Ignitis grupe, mille üheks tegevusvaldkonnaks on elektri- ja gaasijaotusvõrgu haldamine.

Samuti on koalitsioonilepingus kirjas, et jätkatakse riigile kuuluvate osaluste erastamiste ettevalmistamisega. Sealjuures on kavas viia börsile järgmine osa Enefit Greenist, et „anda inimestele täiendav investeerimisvõimalus ja võimalus osa saada roheenergia kasvust“.