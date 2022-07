FOTOD | Jõleda minevikuga Tallinnas asuv mõis paisati ootamatult turule

Pirital asuva Kose ehk Scheeli mõisaga on juba ammustest aegadest kaasas käinud skandaalid ja kohtuvaidlused. Hiljuti võis aga tähelepanelikum kinnisvarakuulutuste jälgija märgata, et mõisa pakutakse rendile. Kas tõesti on see salamisi korda tehtud?