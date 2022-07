Elisa tõukas Telia mobiilside turuliidri kohalt

„Viimased kaks aastat on kõikidele ettevõtetele tervishoiukriisi tõttu väljakutseid esitanud ning käesoleva aasta esimeses pooles lisandusid siia veel Ukraina sõda ja majanduskeskkonna halvenemine,“ kirjeldas Elisa tegevjuht Andrus Hiiepuu majanduses toimuvat. „Seda enam on mul heameel tõdeda, et meie kliendid on meid partnerina usaldanud, mida omakorda kinnitab fakt, et oleme kogu turu vaates klientide arvult mobiilsideteenustes esikohal ning kliendibaasi oleme tugevalt kasvatanud ka ärikliendi segmendis.“