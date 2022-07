KOALITSIOONILEPING | Tõstetakse peretoetusi, hüvitatakse elektri ja gaasi hinna tõus

Uues koalitsioonilepingus on toodud muu hulgas välja muudatused toimetuleku, peretoetuste ja hinnatõusu leevendamise osas. Toome need siinkohal välja.

1. novembriks võetakse vastu seadus, millega tõstetakse alates 1. jaanuarist 2023 Eesti lastega perede toimetulemise kindlustamiseks ning perede väärtustamiseks olulisi toetusi. Esimese ja teise lapse toetus tõuseb 80 euroni kuus. Siiani oli toetuse suuruseks 60 eurot kuus. Praegu on üksikvanema toetus 19 eurot kuus, uuel aastal tõuseb see 80 euroni kuus.

Praegu on lasterikka pere toetus, kus kasvab kolm kuni kuus last, 300 eurot kuus, uuel aastal summa kahekordistub ehk tõuseb 600 euroni kuus. Seitsme ja rohkema lapse puhul tõuseb lasterikka pere toetus 800 euroni kuus. Praegu on selleks summaks 400 eurot kuus. 2024. aastast rakendub lasterikka pere toetusele indekseerimine pensioniindeksi alusel. Toetusest väljumine on etapiviisiline – kolmest lapsest vanema 24-aastaseks saamisel väheneb peretoetus 1/3 võrra ning sama mudel laieneb järgmistele lastele.