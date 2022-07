EKSPERT VASTAB | Millised trendid mõjutavad tarbijakäitumist ja pangandust lähiaastatel?

Pankade mobiiliäpid on kõigest mõne aastaga teinud läbi märkimisväärse evolutsiooni. Kümmekond aastat tagasi pingutati peamisel selle nimel, et pankade koduleheküljed ja internetipank oleksid nutitelefonis väiksemas kirjas nähtavad ja kasutatavad. Sellele järgnesid nn adapteeruvad veebid, mis pakkusid nutitelefonide kasutajatele üksnes olulist sisu. Tänaseks oleme jõudnud maailma, kus kodulehekülgesid kujundatakse esmajärjekorras mobiilsetest vaadetest lähtuvalt ning kliendid saavad oma igapäevased pangatoimetused ära teha mobiilipangas ehk äpis.

Kasutusstatistika näitab, et internetipanga veebiversiooni kasutamine väheneb iga aastaga ning kliendid liiguvad üha rohkem mobiilipanka. Näiteks Coop Pangas on mobiilipanga kasutajate osakaal kasvanud aastaga enam kui 10%. Panga äppi kasutatakse kõige rohkem kontojäägi vaatamiseks, maksete tegemiseks ja tehingute ajaloo jälgimiseks.

Populaarsuselt järgnevad tegevused on pangaga liitumine, pangakaartide tellimine ning krediidilimiitide muutmine. Uute teenustena on äppi lisandunud laenude taotlemine, lepingute haldamine ja äriklientidele gateway teenus (pangateenuse kasutamine ettevõtte majandustarkvaras). Aastaga on suisa 75% kasvanud nimemaksete osakaal, jõudes tänavu 250 000 kasutajani.



Järelmaks suretab väikelaenu

Teiseks mõjutab panganduse tulevikku e-ostlemine, mille käive on Eestis viimase kahe aastaga kahekordistunud. See omakorda tekitab vajaduse teistsuguste tarbijakrediidi lahenduste järgi. Klassikaline tarbijakrediidi klient vajab nüüd raha asemel teenust või toodet. Ülipopulaarseks on muutunud osta-kohe-maksa-hiljem makselahendus. See võimaldab klientidel ostu eest tasuda osadena lühiajalise perioodi vältel ilma igasuguste lisatasudeta.