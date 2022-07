Toetus roheelektri tootmisele kasvab. Uus valitsus lubab rohkem hinnagarantiisid

Kuu aega tagasi lõppenud taastuvenergia vähempakkumisel oli osalejaid oodatust märgatavalt rohkem. See andis teadmise väga suurest taastuvenergia tootmisvõimsusest, mida soovitakse lähiaastatel Eestis rajada. Läbi riigi korraldatud vähempakkumiste soovisid tootjad investeerimiskindluseks oma toodangule saada hinnagarantiid (elektri hinna piir, millest allapoole langedes on riik valmis tootjale juurde maksma). Suure konkurentsi tõttu jäid väga paljud tootmismahud riigi hinnagarantiist ilma. Taastuvenergia tootjad on riiki kritiseerinud passiivsuse eest korraldada rohkem ja suuremas mahus vähempakkumisi, mis julgustaks kiiremini turule tooma uusi taastuvenergia tootmisi. Senini oli teada vaid järgmise aasta alguses väljakuulutatav oksjon mahuga 650 GWh. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar andis veel mõned kuud tagasi mõista, et riik ei plaanigi rohkem vähempakkumisi korraldada ja taastuvenergia tootmiste rajamine on ka turutingimustel juba konkurentsivõimeline.