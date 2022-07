On ilmselge, et Eesti inflatsioon pole kiita. Eesti riiki on lubatud viia Euroopa erinevate tabelite tippu juba kaua, täna oleme olukorras kus inflatsioonitabeli tipus lehvib sinimustvalge. Samas leidub riike, kellel on läinud käesoleval aastal palju kehvemini.