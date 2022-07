Euroopa Liit võtab vastu uued sanktsioonid. Üks eesmärk on vältida toidupuudust

Komisjon teeb ka mõned muudatused olemasolevatesse sanktsioonidesse, et tagada, et need ei tabaks toiduainete ja teravilja eksporti Venemaalt. Aafrika riigid on toonud välja, et ELi sanktsioonid on aidanud kaasa käimasolevale toidukriisile, mille peamine põhjus on Ukraina sõda ja Venemaa blokaad Ukraina sadamate vastu, kust tavaliselt eksporditakse teravilja maailma.