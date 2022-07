Euroopa parim õpilasfirma toodab vanadest arvutikastidest üllatavaid asju

Euroopa parima õpilasfirma tiitel läks sel aastal Kreekasse. Microgreens Magicgreens nimeline õpilasfirma on toonud turule nutikasvuhoone minivõrsete- ja köögiviljade kasvatamiseks. Nutikasvuhoonele pakkus tugevat konkurentsi Austria õpilaste loodud maailma kõige kiiremini vees lahustuvad joogipulbrid ning sakslaste keskkonnasõbralikku käitumist õpetav strateegiamäng.

Euroopa parima õpilasfirma nutikasvuhoone on tehtud vanadest arvutikastidest ja taaskasutusest üle jäänud detailidest ning on ühendatud internetti, luues võrsetele aastaringselt sobiva kasvukeskkonna.

„Kreeklaste võidu taga on suurepärane tiimitöö, müügioskus ja muidugi innovaatiline toode, mis täidab kõik ringmajanduseks vajalikud linnukesed,“ ütles Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor. „Nutikasvuhoone on ehitatud vanade arvutikastide sisse ning võrsete kasvuks vajalikud detailid nagu valgustus, toiteplokk ja muu on pärit taaskasutusest.“