Kentsakas juhtum: reisija jäi tuntud bussifirma pagasiruumi lõksu

Sotsiaalmeedias jagati seika, kus välismaalt pärit naisterahvas üritas suurt seljakotti bussi paigutada, kuhu see ei mahtunud. Keelebarjääri tõttu ei saanud ta aru, kui talle öeldi, et see tuleks panna pakiruumi. Mõned hetked hiljem sai ta sellest aru ja asus kotti panema pagasiruumi, kuhu ta ka ise sisse läks, ning buss hakkas sel hetkel väljuma, kui naine oli pagasiruumis. Bussis viibijad hakkasid bussijuhi tähelepanu juhtima tekkinud olukorrale, mille peale bussijuht peatus ning asja uurima läks. Mõned hetked hiljem tuli bussi ärritunud naisterahvas, kes oli kotti pagasiruumi paigutades sinna lõksu jäänud, kuna bussijuht ei pannud juhtunut tähele.