McDonalds'i järeltulija Venemaal: friikartulite tootjad keelduvad meile tarnimisest

Mais lahkus McDonald's Venemaa turult Ukraina sõja põhjustatud „humanitaarkriisi“ ja „ettearvamatu tegevuskeskkonna“ tõttu. Oma restoranid müüs ettevõte kohalikule litsentsiomanikule. 12. juunil hakati avama restorane uue nime „Вкусно и точка“ all. Ettevõtte tegevjuhi Oleg Paroevi sõnul müüs kett avamispäeval pea 120 000 burgerit.



Paroev kinnitas, et kõrged kvaliteedistandardid jäävad või isegi paranevad ning tarbijad ei märka suurt vahet. Nüüd tuleb tal nentida, et on kartuli defitsiit ning seda kuni septembrini. Põhjustena toob ta välja Venemaa kehva saagi ja tarneahela probleemid.



„Nüüd on juhtunud, et teadaolevate sündmuste tõttu on paljud välismaised ettevõtted, ütleksin isegi, et kõik suuremad friikartulitootjad, keeldunud toodet Venemaale tarnimast,“ sõnas Paroev. Ta lisas, et Venemaa tänavuses saagis valitseb defitsiit spetsiaalsete kartulite osas, mida on vaja friikartulite jaoks.