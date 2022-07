Elamispindade turu müügipool julgustab alatasa ostjaid väitega, et kodu ostmiseks on alati õige aeg. See on mugav väide, mis lükkab tähelepanu kõrvale majanduse ja kinnisvaraturu probleemidelt nagu näiteks agressiivne terrorivõim naaberriigis, meeletu inflatsioon, taevastesse kõrgustesse kerkinud elamispindade hinnad, tõusma asunud intressimäärad.