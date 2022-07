Sanktsioonidest olenemata andis Kanada loa tagastada Vene energiagigandile oluline seade

Esmaspäeval alustas Venemaa gaasigigant Gazprom 10-päeva pikkust Nord Stream 1 hooldust. Täna aga teatas Gazprom, et palus Saksa kontsernil Siemensil tagastada turbiin, mille parandamist teostati Kanadas. Tegemist on olulise seadmega, et tagada Euroopas toimiv gaasitarne. Samas kardavad mitmed Euroopa riigid, kas pärast hooldust gaasikraanid üldse enam avatakse.