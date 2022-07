Läti-Vene piirile kogunes üle tuhande veoki

Läti riigi andmete põhjal seisis pühapäeva hommikul Läti-Vere Terehhova piiripunktis ligikaudu 850 veokit. Seegi pole kõik. Ka Grebnevo piiripunktis ootab Venemaale sisenemist ligi 400 veokit. Ooteaeg nendes kahes piiripunktis on aga kuni kuus päeva.

„Lootsime väga, et üleminekuperioodi lõppedes - mil teatud kaubakategooriaid veel eksportida sai - vähenevad järjekorrad oluliselt, kuid meie ootused ei täitunud,“ ütles Läti osakonna juhataja asetäitja Irina Golubeva TV3 Läti telekanalile.

Tolliametnike töö teeb tema sõnul keeruliseks asjaolu, et agressiooni algusaegadest saadik on Venemaaga olnud võimatu infot vahetada, st side Venemaa tolliasutustega on katkenud ning olukorda ei jälgita, kirjutab Interfax.ru.