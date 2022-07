SUUR ÜLEVAADE | Ajarännak püsimatu Bitcoini ajalukku. Millised on olnud suurimad võidud, millised kaotused?

Bitcoin on investeeringuna suhteliselt uus, arvestades, et plokiahelatehnoloogial baseeruv krüptovara tehti avalikuks alles 2009 ja kauplema hakati sellega 2010. aastal. See teeb temast suhteliselt lapsekingades oleva investeerimisinstrumendi, arvestades, et USA aktsiaturgude ajalugu ulatub enam kui 200 aastat tagasi.