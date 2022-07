Kaootilisel olukorral Euroopa lennujaamades ei paista lõppu. Reisikindlustuse sõlmijate arv kasvas juunis

Juunis sõlmis ERGOs reisikindlustuse pea 6500 inimest, mida on 37% rohkem kui sellele eelneval kuul. Kui maikuus laekus ERGO kindlustusele 135 reisikindlustuse juhtumit, siis juunikuus suurenes reisikahjude arv 65% ehk 230 juhtumini, millest üle kolmandiku juhtudel oli tegemist reisi katkemisega. Lennuplaani muutusest tingitud kahjude osakaal moodustas kõigist reisi katkemise kahjudest 59%. Reisi katkemise nõuete kulu kokku oli juunikuus üle 15 000 euro, mida on võrreldes maikuuga 185% rohkem.

ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul on suurenenud reisikindlustuse sõlmimise sageduse juures tõusnud ka nende inimeste arv, kes nõuavad hüvitist lendude eest, mille hilinemisega kahju ei kaasnenud. „Näiteks pöördusid mitmed reisijad kindlustusse tšarterlennu puhul, mis väljus küll ettenähtud kellaajast paar tundi hiljem, kuid otsest rahalist kaotust see reisijale ei põhjustanud. Sedasorti juhtumeid reisikindlustus ei hüvita. Kindlustus hüvitab ainult lennu hilinemise tõttu tekkinud täiendavad kulud, lihtsalt lennu hilinemisel on reisijal õigus nõuda hüvitist lennufirmalt,“ rääkis Lepvalts.