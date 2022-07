RAND JA RAHA | Elu kallinemine mõjutab ka Pärnu ranna ärisid

Batuute ja teisi lastele mõeldud atraktsioone ning rannatoole laenutava Simsake OÜ töödejuhataja Peep Simson märgib, et suuremas osas on teenuste hind jäänud samaks. „Rannatoolid on uus investeering, mistõttu on hind kõrgem . Muu olen jätnud samaks, rahval pole raha,“ sõnab ta. Rannapargi kohviku juhatuse liige Irma Vaher lausub, et hindu tõstsid nad ainult hädavajalikel kaupadel.

Inflatsioon on tuntav

Jäätisekohviku Väike Sidrun omanik Riia Mäe sõnab, et nad on püüdnud hoida mõistlikku hinda ühe palliga jäätisel. „Sel aastal on jäätisetootjad tõstnud hindu, veidi tõstsime ka meie,“ lausub ta, et hinnatõus oli paratamatu. Suve Steffani juhataja sõnul on tooraine kallinemise tõttu tõstetud toitude ja jookide hindu 10%. Samas suurusjärgus on hinnatõus ka ¿Qué pasas?. Juhatuse liige Hannes Teiss lausub, et nad tõstsid umbes 8% kõiki hindu, kuigi inflatsioon oleks nõudnud 15% hinnatõusu. „Me ei soovinud teha järsku hinnatõusu, inflatsioon on tuntav. Teatud toorainete hinnad on kolmekordistunud,“ selgitab ta ja lisab, et mitmekordistunud on hind kiiresti riknevate värskete kaupade, näiteks piparmündi puhul.