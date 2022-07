RAND JA RAHA | Ilmapõhine äri. Pärnu rannas võib ettevõtetel olla vihma tõttu nullipäevi

Rannaäri oleneb ilmast, nagu ütlevad mitme äri esindajad. Teist aastat avatud rannarestorani POKO vahetusevanema Marta Karu sõnul on nende restoranis hea ilmaga kliendid nii sees kui ka väljas. Kehva ilmaga, kui terrassil istuda ei saa, on kliente vähem.

Aloha avas eelmisel aastal uksed juunis, sel aastal aga juba mais, ja töötaja Maret Pais ütleb, et avatud ollakse seni, kuni rannas on päikest ja inimesi. Rannas on pandud püsti ka šašlõkiäri. Grillmeistri sõnul on jalutajaid siiski rohkem kui kliente ja eelmise nädala teisipäev oli suisa nullipäev.

Väikse Kuuba asemel asub nüüd rannas koht nimega ¿Qué pasa?. Juhatuse liige Hannes Teiss selgitab, et Väikse Kuuba leping sai läbi ja algas uus leping. Samuti vahetusid nii osanikud kui ka nimi. Teiss sõnab, et äril ei lähe halvasti, kuid tänavu pole selline suvi, nagu oli eelmisel aastal. „Heitlikumad ilmad tähendavad väiksemat kassat,“ lausub ta, aga nendib, et see on äritegevuse osa. Rannapargi kohviku juhatuse liige Irma Vaher tõdeb samuti, et tegu on ilmapõhise äriga: kui on ilma, on kõigil hästi, kui pole, ei ole kellelgi hästi. „Vihmaste ilmadega hoiame meie end lahti. Näen, et kliendid on võtnud hoiaku „lähme sinna, see on alati lahti“,“ lisab ta.

Simsake OÜ rendib rannas päevitustoole ja neil on lastele mõeldud atraktsioonid. Töödejuhataja Peep Simson tõdeb, et enne koroona põhjustatud kriisi oli soomlasi rohkem, aga nad hakkavad nüüd tasapisi siiski tagasi tulema. „Lastega seotud teenuste järele on suurem nõudlus. Kui on sobilik ilm, on nõudlus ka rannatoolide järele,“ toob ta esile asju, mis lähevad kaubaks.

Pärnu rannahotelli tegevjuht Oliver Paasik sõnab, et neile kuuluvatel jäätisekohvikul ja lounge’il on siiani läinud hästi. „Meil on suurepärased teenindajad ja hea tootevalik, tänu millele oleme saanud ka palju head tagasisidet,“ tõdeb ta ja lisab, et põhikonkurent on siiski ilm.