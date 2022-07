eBay pakub eestlastele võimalust kaubelda 100 korda suuremal turul kui Eesti

E-kaubanduse turg on viimastel aastatel kiiresti kasvanud. COVID-19 pandeemia tõttu pidid paljud väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted ning ettevõtjad leidma oma tegevusele uusi kanaleid ja võimalusi klientide kaasamiseks. Lisaks on ostjatel kogu maailmas erinevad ostuharjumused, seega on tähtis, et ettevõtjad müüksid oma kaupu igal võimalikul platvormil. Kõige lihtsam viis uue sihtrühma leidmiseks ja ettevõtte laiendamiseks on siiski proovida oma tooteid veebiturul müüa. eBay on üks maailma suuremaid veebiturge, mis ühendab 17 miljonit müüjat ja 142 miljonit ostjat kogu maailmas. Niisiis, alustava ettevõtjana on tähtis vähemalt proovida oma kaupu seal müüa. Proovimisest ei kaota keegi ju midagi, aga tõenäosus, et nii suur veebiplatvorm koos täieliku müüjatoega toob müügikasvu ja lisakasumit, on väga suur.