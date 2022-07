Cleveron Mobility alustab Leedus pilootprojektiga

Kolmepoolne teenus käivitatakse Vilniuses ja seda hakkab opereerima viimase miili vedude platvorm LastMile. Strateegilise koostöö esimene etapp on kontseptsiooni tõestamise pilootprojekt Leedus koos projekti partnerite IKI ja LastMile'iga. Pilootprojekti peamiseks eesmärgiks on testida Cleveron Mobility tehnoloogiat ja viia Cleveron Mobility sõidukid Leedu teedele.

IKI on Balti riigis kauplusi pidanud alates 1991. aastast. Ettevõttel on 231 kauplust ligikaudu 6000 töötajaga ning ligikaudu 1500 praktikandiga, mis teeb IKIst riigi ühe suurima tööandja. LastMile on start-up ettevõte, mille omanikeringi kuulub ka IKI. LastMile pakub äpi vahendusel kaupade kiiret kojutoomise teenust mitmes suuremas Leedu linnas ja kelle poolt arendatud tellimisplatvorm on kiiresti jõudnud paljude leedulaste telefonidesse.