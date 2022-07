Coca-Cola purk maksab 13 dollarit? Populaarsel Euroopa saarel tõusevad hinnad jõudsalt

„Hinnakujundus on rumal,“ sõnas luksushotellide konsultant ja kauaaegne Ibiza külastaja Ben Pundole CNBC-le saadetud e-kirjas. „Pärast 23 aastat New Yorgis elamist võin ma seda võrrelda ainult Hamptonsiga.“ „Ibiza on väga kallis, on seda alati olnud,“ lisas ta. „Inimesed on valmis maksma.“ Hinnad tõusevad

Kuigi hipisid tõmbas Ibizale 1960ndatel saare „magnetiline“ vibratsioon, oli väidetavalt Tony Pike see, kes tõi saarele tuntuse avades 1980. aastal Pikes Hotel'i, mis nüüd on tuntud Pikes Ibizana. Väike hotell muutis 500 aastat vana mõisa mägedes peopaigaks. Pike'i rikkad ja kuulsad sõbrad, nagu näiteks Freddie Mercury, George Michael ja Kylie Minogue, ööbisid hotellis.



1980ndatel tekkisid Ibizale mitmed klubid, nagu näiteks Amnesia, Space (praeguse nimega Hi Ibiza) ja Pacha, kus küsitakse tavalise Coca-Cola purgi eest 13 eurot. Pundole sõnul on näha, et sel aastal on mitmed restoranid, klubid ja puhkekohad tõstnud märgatavalt hindu. „Ibiza on hooajaline saar. Ettevõtted püüavad korvata kahe aasta saamata tulu, lisaks on tarneahela probleemid,“ tõi ta välja. Hispaania statistikaameti andmetel kasvas Baleaari saarte külastavate turistide arv mais 300% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.



Väljakujunenud glamuur