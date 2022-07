H&M lahkub lõplikult Venemaalt. Enne siiski avatakse veel korraks poed

Firma sõnul pole ebakindlat tulevikku ning töökorralduse väljakutseid arvesse võttes võimalik Venemaal tegevust jätkata, mistõttu on firma alustanud riigist lahkumise protsessi. H&M peatas esmalt riigis tegevuse märtsi alguses.

H&M on tegutsenud Venemaal alates 2009. aastast ning on olnud ettevõtte jaoks oluline turg. Enne Vene sissetungi Ukrainasse oli Venemaa H&M-i jaoks suuruselt kuues turg, sealjuures liikudes seal vastuvoolu üleüldise trendiga ehk avades üha rohkem füüsilisi poode.

„Pärast hoolikat kaalutlemist, me näeme, et antud oludes on võimatu oma tegevust Venemaal jätkata,“ märkis H&M Groupi juht Helena Helmersson.