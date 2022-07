Valdav enamus ehk ligikaudu 98% eluasemelaenu lepingutest on nii-öelda ujuva ehk fikseerimata intressimääraga. See tähendab, et laenulepingu järgne intressimäär koosneb personaalsest intressimarginaalist, millele lisandub vastavalt laenuvõtja soovile, kas 3, 6 või 12 kuu euribor. Kui intressimarginaal üldjuhul laenulepingu perioodi jooksul ei muutu, siis euribori määr hakkab iga, kas 3, 6 või 12 kuu tagant muutuma - sõltuvalt sellest, millise määra kasuks on klient laenulepingus otsustanud.