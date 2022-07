India keskpank sooviks krüptovaluutad ära keelata

„RBI (India keskpanga) hinnangul ei ole krüptovaluutad valuutad, kuna iga tänapäevane valuuta peaks olema väljastatud kas keskpanga või valitsuse poolt. Veelgi enam, fiat-valuutade (keskse valitsuse poolt emiteeritud raha, millel puudub füüsiline tagatis - toim.) väärtus on seotud rahapoliitikaga ning nende staatusega seadusliku maksevahendina, aga krüptovaluutade väärtus põhineb vaid spekulatsioonidel ning kõrgete tootluste ootustel, millel on destabiliseeriv mõju riigi monetaar- ja fiskaalstabiilsusele,“ sõnas riigi rahandusminister Nirmala Sitharaman.

Tema sõnul on keskpank öelnud, et sektorit tuleks hakata täpsemalt reguleerima, mille osas on nad seni olnud resoluutsed. „India keskpanga hinnangul tuleks krüptovaluutad keelata,“ märkis rahandusminister.