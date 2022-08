Arvamus | Eesti ravimitootjad vajavad majanduspoliitilist tuge. Hea eeskuju leiab Lätist

Eesti vanim ravimitootmisettevõtteid EphaG, mis loodi sakslaste poolt 1914. aastal, on vanuselt tegelikult umbes sama vana kui Euroopa esimesed ravimitööstused. EphaG järeltulija tegutseb tänaseni – Tallinna Farmaatsiatehas Läti Grindeksi omanduses. Teised tööstusharu suuremad esindajad on Eestis hetkel tegutsevad AS Chemi-Pharm, TBD-Biodiscovery OÜ, AS Cambrex Tallinn, AS Kevelt, Icosagen AS, Interchemie Werken de Adelaar Eesti AS ja PharmaSynth AS.