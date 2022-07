Eksnaine kandis mehe kontolt omale 22 000 eurot. Pank: klient ei täpsustanud, et seda ei tohi teha

Delfile kirjutas Tõnis (nimi muudetud – toim), kes kirjeldas kentsakat juhtumit Swedbankiga. Mehe kontole oli ligipääs ka tema abikaasal, aga nad olid otsustanud lahutada. Tõnis soovis, et pank piiraks teiste inimeste, eelkõige abikaasa tegevust tema kontol. Varsti avastas ta, et naine on pärast seda oma kontole kandnud ligi 22 000 eurot ja pank peseb oma käed puhtaks.