Arvamus | Tallinna kesklinnas süveneb uute büroopindade nappus

Tallinna ärikinnisvaraturul ringleb endiselt mitmeid müüte, mis on kerged tekkima, sest enamikel inimestel on kokkupuude äripindade turuga vähene või olematu ja puudub ülevaade turul toimuvast. Ka äriruume üürivatel ettevõtetel põhjalikum ülevaade ärikinnisvara turu olukorrast tihti puudub, sest nende äriruumide üürilepingud on pikaajalised ja turuga puututakse kokku vaid uue üürilepingu sõlmimisel või olemasoleva lepingu pikendamisel, seda tihti vaid iga 3–5 aasta järel.

töötajate pandeemia tõttu nn kodukontorisse siirdumine on püsiv muutus ka peale pandeemia lõppu – „kodukontor on tulnud, et jääda“;

Kodukontori poolt bürooturu mõjutamisest me käesolevas loos ei räägi, ka majanduse olukorrast mitte. Mõlemad teemad väärivad eraldi kirjutist, millised saame loodetavasti avaldada lähitulevikus. Tõdeme vaid, et töötajate kodukontorisse siirdumine ega majanduse olukord ei ole põhjustanud praegu turul üürnike poolt otsitavate büroode ülejääki.

Tallinna büroopindade turul on büroode ülejääk olemas ja pakkumine tõepoolest ületab nõudlust. Sellele viitavad paljud juba 6–12 kuud või kauemgi vabad olnud bürood. Segmentide lõikes on olukord aga väga erinev – ülejääk vaheldub märgatava puudujäägiga.

Puudujääk on büroode osas, mida valdav osa üürnikest täna turult otsib – kaasaegsetest büroodest sobivas asukohas. Kaasaegset töökeskkonda suudavad pakkuda uued või uueväärsed bürood. Nii on uutes ehitatavates ärihoonetes pakutavad bürood olnud aastaid bürooturu edukaim segment ka suurte arendusmahtude kiuste. Sama positsiooni on uued bürood säilitanud ka täna. Põhjus on lihtne – ärihooned vananevad ca 10–15 aastaga nii tehniliselt kui moraalselt ja seda vananemist ei saa tagasi pöörata büroo värskendusremondiga.