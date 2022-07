Rõivatootja Baltika kahjum suurenes ligi miljoni euro võrra

Samas on grupp jätkanud üldist kulude kokkuhoidu ja kahjumlike poodide sulgemist ning kuue kuu jooksul on suletud kuus kahjumlikku poodi. Juuni lõpu seisuga on Baltika Grupil 29 poodi. Kui 2021. aasta teises kvartalis tegutses ettevõte veel kahe brändiga: Ivo Nikkolo ja Montoniga, siis tänavu on alles vaid Ivo Nikkolo. Kahjumlike poodide sulgemine on ettevõtte sõnul planeeritud lõppema 2022. aasta lõpuks.