Tugevad poolaastatulemused: Bigbank kasvas kvartaliga taas üle 10 protsendi

Bigbanki juhatuse esimehe Martin Läntsi sõnul on panga poolaasta tulemused väga head hoolimata Euroopa majanduskeskkonnas ebastabiilsust tekitavast Ukraina sõjast ja energeetikakriisist. „Bigbank on suutnud hea väärtuspakkumisega turgu võita ning jätkanud jõulist kasvu. Tugev organisatsioon on võimaldanud kulusid kontrolli all hoida ja tulusid suurendada, mistõttu ka poolaasta puhaskasum on võrreldes aasta varasemaga kasvanud 29 protsenti 14,1 miljoni euroni,“ kommenteeris Länts hetkeolukorda.