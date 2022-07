„Vastuoluline majanduskeskkond on vähendanud tarbijate kindlustunnet, aga ka ettevõtete investeerimisplaane. LHV erinevatele ärivaldkondadele on see avaldanud erinevat mõju. Näeme turuosa suurenemisest tingitud kvaliteetset laenuportfellide kasvu, väljaspool virtuaalvääringu teenuste pakkujaid maksete mahtude kasvu ning erakliendi pigem aktiivset käitumist, samas on aktiivsus madalam investeerimisteenustes, kasvanud on ka meie regulatiivsed kulud,“ sõnas LHV Groupi juht Madis Toomsalu.