Üle poole Eesti inimestest sooritab e-ostu vähemalt korra kuus

Iga viies ehk 21% igapäevaselt internetti kasutavatest Eesti elanikest ütleb, et teeb kaugoste mitu korda kuus, samas kui 20% väidab, et teeb seda kord kuus. 8% ostab kaupu internetist igal nädalal ja veel 6% mitu korda nädalas, selgus universaalse veebimaksete vastuvõtmise lahenduse Klixi poolt tehtud Baltikumi elanike küsitlusest.

Balti riikide elanike seas on e-ostlemine kõige populaarsem Leedus, kus 67% vastanutest sooritab veebist oste vähemalt kord kuus. Lätlased on eestlastest õige natuke aktiivsemad, olles 57% juures. Lätis ja Leedus sooritavad internetist oste kõige sagedamini ehk mitu korda nädalas 30–39-aastased naised, Eestis on aga kõige aktiivsemad 50–59-aastased naised.

„E-poodide omanikud peaksid kindlasti selliste uuringute tulemusi kõrva taha panema, sest see näitab selgelt, kes on rohkem valmis internetist kaupu ostma ning kes vajaks selleks veel natuke tagant utsitamist,“ lausus Citadele'i panga Eesti filiaali juht Rainer Moppel. Kaasaegne ostja on liikuv tehes sisseoste igal pool – ka ühistranspordis, juuksuris või liikluses, mistõttu on oluline pakkuda kiiret ja mugavat maksevahendit, et klient ei peaks iga kord oma pangakaardi andmeid sisestama. Universaalne online-maksete vastuvõtmise lahendus Klix tuleb selleks väga kasuks,“ lisas Moppel.

Kui enamus ehk 43% vastanutest märkis, et neil pole e-ostlemiseks mingit kindlat aega, siis 19% Eesti inimestest vastas, et sooritavad netist oste enamasti nädalavahetustel, veel omakorda sama paljud teevad seda tööpäeva õhtutel. 12% vastas, et kasutavad e-ostlemist just väikeseks vahepausi tegemiseks ehk surfavad veebipoodides just tööst puhkepauside ajal.

Baltikumi elanike küsitluse veebiostlemise harjumuste kohta viis Citadele Klix koostöös uuringuagentuuriga Norstat läbi 2022. aasta aprillis, küsitledes veebis igas riigis enam kui 700 vastajat vanuses 18–74 aastat. Klix on Citadele'i panga poolt loodud universaalne online-maksete vastuvõtmise lahendus, mis on saadaval juba enam kui 600 Baltikumi veebipoes.