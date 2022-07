Linnad ja vallad tahavad gaasi hädaolukorra väljakuulutamist: elanikud on segaduses

Luhalaid väljendas selgelt, et tänane olukord on jätnud Eesti elanikud selgusetusse olukorda. „Probleemiks on ka see, et isegi kui gaas on olemas, pole selge, mis on selle hind ja mida see tähendab elanikele. Vaatamata eelmise talve energiakriisi kogemusele ei ole seni selge, kas või mis mahus on tänavu oodata kompensatsioonimeetmeid.“