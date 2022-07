Rahatarkuse koordinaator: rahaasjad on tundlik teema, aga sellest tasuks rääkida juba varakult

Rahatarkuse edendamise võti on just nimelt noorte harimises: igal aastal on võimalik anda teadmisi edasi 150 000 koolinoorele. Kui rahatarkuse teemad on kooliprogrammis kohustusliku osana sees juba üle kümne aasta, siis edasiantava hariduse tase on paratamatult veel ebaühtlane, märkis Liisi Kirch. Olukorra parandamiseks töötatakse välja õpiväljundeid, et noorte rahakäitumine oleks parem kui praegustel täiskasvanutel.

„Paberil tundub, et probleemi ju polegi. Tegelikult on õpetajate jaoks teema ikkagi võõras ja seetõttu lükkasime 2020. aasta alguses käima õpetajate rahatarkuse mentorklubid,“ sõnas ta. See tähendab, et finantskirjaoskusega seotud küsimusi üritatakse lõimida teistesse ainetesse ja nende ainete õpetajad otsivad nutikaid lahendusi, kuidas rahateadmisi edasi anda. Osa valemist on ka võitlemine sellega, et rahast rääkimine on tabuteema.