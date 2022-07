Praktiline auto sõitmiseks nii linnas kui ka maal

Fotograaf Ardo Kaljuvee neljapäevane seiklus T-Roci roolis

Uuenenud T-Roc on väga sobilik nii igapäevasõitudeks kui ka maale seiklema minekuks – mahutab kenasti ära nii SUP-lauad kui ka näiteks tõukerattad. Allaklapitavad tagumised istmed annavad omakorda veel asjade vedamiseks ruumi juurde – talvel mahuvad peale suusad ja lumelauad, suvel matkavarustus, lemmikloomad koos puuriga ja mida kõike veel on inimestel vaja aktiivse puhkuse veetmiseks. Puhkusevälisel ajal aga sobib auto kõikidele, kes igapäevaselt vajavad töövarustuse vedamiseks ruumi rohkem, kui on portfellis või seljakotis.

Oma neli päeva kestnud testisõidu järel julgen T-Roci soovitada aga peamiselt neile, kellel vaja igapäevaselt teha palju linnasõite, vahel on vaja astuda aga asfaldilt muule pinnasele, ja kes samal ajal ootavad autolt ka nobedat edasiminekut. T-Roci puhul on tegemist justkui legendaarse VW Golfi välja venitatud versiooniga, suurema Golfiga. Neile, kellele Golf meeldib, on T-Roc justkui kingitus, sest klassikaks ja legendiks kujunenud Golfi järgmisest aastast enam ei toodeta.

Auto puhul meeldib mulle väga ka uuenenud rool ja auto juhitavus tervikuna – nii linnas kui ka maanteel püsib auto hästi teel ja kõrgem kliirens lubab ka põlluservale sõita või parkida veidi teelt eemale. Väikese kere kohta on ka standardina autos olev 1,5-liitrine nelja silindriga turbomootor kohati nagu natuke isegi liiga võimas. Edasi liikumine on äkiline ja sportlikkusest just puudu ei tule. Kogu äkilisuse juures ei kaota auto aga oma mugavust, ka pikemal sõidul hoiab tool värskena ja sõitmine on lust, mitte töö.

Ökonoomsus sõltub paljuski sõidustiilist ja juhi soovist proovida-katsetada T-Roci piire. Kui alguses, autoga salongist välja sõites proovida kiirendust, kohaltminekut ja muud põnevat, siis kindlasti ei saa ökonoomsusest rääkida. Kui aga lihtsalt linnavahel argisõite teha ja maanteel niisama kulgeda, siis muutub T-Roc vägagi kokkuhoidlikuks. Isegi äkilisema sõidustiili puhul ei läinud minu sõitmiste juures keskmine kütusekulu T-Rocil üle 8 liitri 100 kilomeetri kohta. Ma arvan, et see on kõiki minu kiirendusi ja katsetusi arvestades väga mõistlik kütusekulu.