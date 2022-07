Taristuehitajad: uus valitsus jätab tee-ehituse vaeslapse ossa

Eesti Taristuehituse Liidu juhi Tarmo Trei sõnul on hea meel, et ametisse on astunud uus valitsus, kelle peamine ülesanne 2023. aasta valimisteni on erinevate kriiside lahendamine, kuid kahjuks pole teedevõrgu alarahastamise kriis leidnud koalitsioonileppes mainimist, nentis Trei. „Küll näeb koalitsioonilepe muu hulgas ette regionaalse ebavõrdsuse vähendamist ning me juhime tähelepanu, et heal teedevõrgul on siin üks keskseid rolle. Kvaliteetse teedevõrgu puudumine süvendab ääremaastumist, viib inimeste lahkumiseni oma kodukohast ning piirkonna arendamiseks mõeldud investeeringute ära jäämiseni.“