Suur Vend jälgib sind. Kas ja kuidas kontrollida kodukontoris töötajat?

Swedbanki kommunikatsiooni valdkonnajuht Martin Kõrv sõnab, et panganduses ei ole oluline mitte üksnes töötaja ja tööandja vaheline suhe, vaid pank peab tagama, et töö kliendiandmete ja -varadega on hästi reguleeritud ja kaitstud. „Pangandus põhineb usaldusel. Raha pangas hoiustades usaldab klient panka. Raha välja laenates usaldab pank klienti.“

„Tööarvuti on töövahend ja mõeldud töö tegemiseks. Seetõttu on mõistetav, et tööarvutile on rakendatud eri piiranguid: VPN (virtuaalne privaatvõrk), piirangud veebilehtedele, programmidele, administratiivsetele õigustele jne. Need on just selleks, et kaitsta klientide infot, vara ja pangasüsteeme,“ kirjeldab ta.